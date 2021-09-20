В России разработают систему поиска запрещенного контента "Окулус"

Поиском запрещенных материалов займется нейросеть Фото: EAST NEWS

В России появится система "Окулус", которая будет искать в сети фото и видеофайлы с запрещенным контентом. Проект разработает и запустит главный радиочастотный центр Роскомнадзора в ближайшее время.

Нейросеть будет выявлять экстремистские и порнографические материалы, пропаганду наркотиков, призывы к массовым беспорядкам и самоубийству. На данный момент все эти нарушения ищутся вручную. Искусственный интеллект перенесет на себя эти функции с 2022 года, пишет "Коммерсантъ".

Предполагается, что разработка "Окулус" может обойтись от десятков до сотен миллионов рублей.

Как ранее писал сайт kp.ru, верховный комиссар ООН Мишель Бачелет призвала наложить мораторий на использование некоторых технологий на базе искусственного интеллекта. Речь идет в первую очередь о системе распознавания лиц и сходных с ней технологиях.