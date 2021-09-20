Дачную амнистию в России планируется продлить до 1 марта 2031 года

Дачную амнистию хотят продлить до марта 2031 года Фото: Евгения ГУСЕВА

Дачную амнистию в России могут продлить до 1 марта 2031 года. Нижняя палата парламента рассмотрит соответствующий законопроект в октябре.

«Конечно, такая амнистия нужна. Я бы вообще сделал этот механизм постоянным, потому что время идет, людям он нравится и для них это важно. 15 лет норма уже действует без каких-либо нареканий, так, может, ее сделать постоянной?» — заявил «Известиям» глава комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

Отмечается, что законопроект предполагает также введение специального механизма предоставления россиянам земельных участков, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, но на которых расположены жилые дома, передает телеканал «360».

Напомним, в конце прошлого года дачная амнистия была продлена до 1 марта 2026 года. Согласно указу президента, упрощенный порядок распространяется на участки под индивидуальные жилые и садовые дома, пишет ФАН.