В России 19 сентября 2021 выявлены 19 744 случая заболевания коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие сутки в России выявили 19 744 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах. У 1 465 пациентов, или 7,4% болезнь протекала бессимптомно, сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Наибольшее число новых заболевших зарегистрировано в Москве, где за сутки заболели 2469 человек. На втором месте по заболеваниям Санкт-Петербург – там выявили 1137 новых случаев, на третьем Московская область – 1098 заболеваний.

Общее количество заразившихся коронавирусом с начала пандемии до 7 294 672 человек. Кроме того, за прошедшие сутки были зарегистрированы 778 летальных исходов, а полностью выздоровели 11 992 пациента. Таким образом, по состоянию на понедельник, 20 сентября жертвами COVID-19 в России стали 198 996 человек, число выздоровевших достигло 6 498 682.

Как писал сайт kp.ru, накануне в России выявили 20 174 новых случая заражения коронавирусом, в результате болезни умерли 793 пациента.