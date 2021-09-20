Бывшая студентка университета в Перми прокомментировала стрельбу в вузе

Один из студентов открыл стрельбу в университете в Перми Фото: СОЦСЕТИ

Бывшая студентка Пермского государственного университета (ПГНИУ) рассказала о пропускном режиме в вузе. Выпускница окончила университет в 2013 году, но с тех пор еще приезжала в учреждение, проходила куры по повышению квалификации.

По словам девушки, в вузе всегда был свободный вход, на территории можно было встреть даже чужих людей.

«Что в годы моей учёбы, что после — проходной режим был на низшем уровне. Особенно никто не спрашивал и не досматривал на КПП со стороны Перми-2. И это меня удивляло», — цитирует выпускницу RT.

Девушка добавила, что особенно часто посторонних людей встречала в корпусе химического факультета, прохожие просто заходили сюда в столовую.

«Это не сотрудники, не студенты и не преподаватели, а обычные люди, которые могли зайти туда пообедать. Насколько я знаю, металлорамок на КПП никогда не было», — добавила девушка.

Напомним, в понедельник, 20 сентября, студент ПГНИУ открыл стрельбу в одном из корпусов. В результате происшествия погибли восемь человек, более 10 ранены. Самого нападавшего ликвидировали.

Очевидцы трагедии рассказали, что нападавший пришел в университет в полном обмундировании, сначала выстрелил в охранника на входе, а затем открыл стрельбу в холле здания. Очевидец Алексей отметил, что выживший охранник действовал грамотно, сразу позвонил в полицию, в то время, как среди учащихся началась паника и многие начали прыгать в окна, передает телеканал «360».