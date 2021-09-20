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Политика20 сентября 2021 12:30

Путин призвал обеспечить устойчивую работу системы онкопомощи в пандемию

Он напомнил о важности ранней диагностики и лечения
Наталья СМИРНОВА
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Президент РФ Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил о важности обеспечения устойчивой работы системы онкологической помощи в стране. Глава государства отметил, что это особенно актуально в условиях пандемии коронавируса.

С 20 по 24 сентября в Москве проходит четвертый международный форум онкологии и радиологии. Владимир Путин написал для мероприятия вступительное слово, текст которого был опубликован на сайте Кремля. Глава государства напомнил, что распространение онкологических заболеваний - один из наиболее серьезных вызовов как для медиков, так и для государства.

"Конечно, в непростых условиях, связанных с распространением коронавируса, нужно обеспечить устойчивую работу системы онкологической помощи, эффективную раннюю диагностику и лечение опасных недугов", - говорится в послании президента.

Как ранее писал сайт kp.ru, наконец удалось проследить связь между антибиотиками и раком - причем, в результате двух совершенно независимых друг от друга исследований.