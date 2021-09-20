Экс-главу российской криптобиржи WEX Васильева задержали в Польше по запросу Казахстана Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Экс-глава криптовалютной биржи WEX, гражданин России Дмитрий Васильев был задержан в Польше по запросу Казахстана, рассказали в Окружной прокуратуре Варшавы.

Как сообщил представитель ведомства РИА Новости, Васильева задержали в рамках расследования Интерпола. Решение о выдаче россиянина Казахстану пока не принято. Васильев находится под временным арестом.

Васильева подозревают в причастности к хищению 450 миллионов долларов, которые принадлежали инвесторам из стран Европейского союза и других регионов. Криптовалютная биржа WEX торговала биткоинами и другими криптовалютами.

Два года назад россиянина уже арестовывали в Италии, однако ему удалось вернуться в РФ. Казахстан разыскивал его несколько лет по линии Интерпола. Васильев был задержан в аэропорту польской столицы еще в августе 2021, но его аресте стало известно только на прошлой неделе.