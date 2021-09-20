Песков - о стрельбе в пермском вузе: Речь идет о неких отклонениях у стрелявшего

Песков считает, что у стрелявшего в пермском вузе имелись какие-то отклонения Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Устроивший стрельбу в Пермском государственном университете студент имел какие-то отклонения, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Судя по всему, речь идет все-таки о неких отклонениях молодого человека, который совершил это убийство», – сказал пресс-секретарь президента России на встрече с журналистами.

Как отметил Песков, экспертную оценку действиям нападавшего должны дать правоохранительные органы. Представитель Кремля подчеркнул, что прошлых подобных трагедий в законодательство страны были внесены все необходимые изменения, но, «к сожалению, трагедия произошла, и ее предстоит проанализировать».

Как писал сайт kp.ru, в понедельник, 20 сентября, студент ПГНИУ открыл стрельбу в одном из корпусов вуза. В результате происшествия погибли восемь человек, более 10 были ранены. Сначала сообщалось, что стрелявшего ликвидировали, позже Следственный комитет РФ опроверг эту информацию.

Очевидцы трагедии рассказали, что нападавший пришел в университет в полном обмундировании, сначала выстрелил в охранника на входе, а затем открыл стрельбу в холле здания. Выживший охранник действовал грамотно, сразу позвонил в полицию, в то время, как среди учащихся началась паника и многие начали прыгать в окна, передает телеканал «360».