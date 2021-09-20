Сенатор призвала Киев думать о «замерзающих украинцах», а не искать угрозы от «Северного потока-2»

Политик напомнила, что впереди зима и нужно решать актуальные вопросы Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Сенатор призвала Киев думать о «замерзающих украинцах», а не искать угрозы от «Северного потоке-2»

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди призвала украинские власти подумать о замерзающих в своих квартирах украинцах и высоких тарифах на газ внутри страны, а не искать угрозы от «Северного потока-2».

Такое заявление политик сделала, комментируя рассуждения Михаила Саакашвили, экс-президента Грузии, о плюсах и минусах масштабного проекта по строительству газопровода.

Ольга Ковитиди отметила, что украинской власти стоит позаботиться о более насущных проблемах. Например, заняться модернизацией пришедшей в негодность ГТС страны.

- В преддверии отопительного сезона им стоит вспомнить о рядовых украинцах, замерзающих у себя в квартирах, которые уже не состоянии оплачивать очередной рост коммунальных тарифов, — отметила сенатор в беседе с «Известиями».

Ранее Михаил Саакашвили сделал вывод, что Украина в будущем сможет извлечь пользу из «Северного поток -2». Запуск трубопровода научит Киев самостоятельно добывать топливо и экономить его, пишет ФАН.