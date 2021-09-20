ВС США начали использовать российские вертолеты Ми-17 для выполнения спецопераций спецназа

Спецназ ВС США начал использовать российские вертолеты Ми-17.Об этом сообщает издание Air Facts.

Вертолет совершил аварийную посадку на одной из частных ферм в Северной Каролине.

Экипаж летательного аппарата сообщил владельцу фермы, что вертолет используется для выполнения поставленных задач. Вертолет был полностью укомплектован для выполнения спецопераций спецназа.

"Согласно отчету, это был вертолет Ми-17, совершивший аварийную посадку на частной ферме. Вертолёт имел песчаную окраску фюзеляжа. На правой стороне фюзеляжа есть большое чёрное пятно, но на фюзеляже нет явных следов принадлежности этой боевой машины американскому подразделению. В отчете упоминается, что на этом вертолете есть много "военных опций", в том числе сферический датчик, расположенный в правом нижнем углу кабины и пуленепробиваемая броня с обеих сторон кабины", — передает издание.

Официальных комментариев со стороны командования военной базы в Форт-Брэгг пока не поступало.

В марте 2021 года сообщалось, что Госдепартамент США внес Россию в список стран, с которыми Штатам полностью запрещен экспорт и импорт оружия, а также оборонных услуг.

Россия оказалась в одном списке с Центрально-африканской республикой, Демократической республикой Конго, Афганистаном, Кипром, Эритреей, Ираком, Ливией, Ливаном, Южным Суданом, Сомали, Зимбабве.