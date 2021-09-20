Устроивший стрельбу в пермском вузе студент выжил

Стрелявший был доставлен в больницу Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Следственном комитете опровергли информацию о гибели нападавшего на студентов Пермского государственного университета (ПГНИУ). Ранее сообщалось, что открывший огонь из огнестрельного оружия студент был ликвидирован.

Как сообщили в Следственном комитете, нападавший жив. Сейчас он находится в больнице, его личность установлена.

"При задержании в связи с оказанием сопротивления он был ранен, после чего доставлен в медицинское учреждение. Следствием собираются характеризующие материалы о подозреваемом. Известно, что ружье он приобрел в мае текущего года", - сообщают в СК.

На данный момент следователи приступили к осмотру места происшествия, допрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего. Также на место направлены следователи-криминалисты Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России для оказания практической помощи в расследовании.

Как ранее писал сайт kp.ru, при стрельбе в вузе в Перми погибло 8 человек. Еще несколько пострадали. Точные данные пока уточняются.