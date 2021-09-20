Число приходящих на работу вовремя россиян за 12 лет выросло в два раза

Аналитики посчитали, сколько в России пунктуальных работников Фото: EAST NEWS

Большинство россиян (71%) утверждают, что никогда не опаздывают на работу. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса SuperJob.

15% опрошенных признались, что могут опоздать ненадолго несколько раз в год, но в остальное время приходят вовремя. 6% россиян признаются, что опаздывают по несколько раз в месяц, а еще 4% по нескольку раз в неделю, передает RT.

Стоит отметить, что за после 12 лет число пунктуальных сотрудников увеличилось в два раза. Так, согласно опросу 2009 года, стабильно вовремя на работу приходили только 35% опрошенных.

Отметим, что на сегодняшний день больше всего ответственных сотрудников среди граждан старше 45 лет: 73% против 66% среди респондентов моложе 34 лет.

Также опрос показал, что 80% россиян, время от времени нарушающих график, как правило, опаздывают только на 10-15 минут, 6% — не более чем на полчаса, а 2% — на час и более.

Среди причин своего опоздания респонденты указывали пробки, проблемы с общественным транспортом, семейные обстоятельства, а также крепкий утренний сон, передает Москва 24.