Песков заявил, что для Путина главным остается конкурентность и честность выборов

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как глава государства оценивает состоявшиеся в стране выборы. В течение трех дней россияне выбирали представителей Госдумы восьмого созыва, глав девяти субъектов и 39 региональных парламентов. Также в этот период проходили муниципальные выборы.

Как сообщил Песков, Владимир Путин позитивно оценивает прошедшие выборы.

"Для президента, безусловно, главным было и остается конкурентность, открытость и честность состоявшихся выборов, в этом плане мы, конечно, оцениваем весьма и весьма позитивно состоявшийся электоральный процесс", - заявил пресс-секретарь журналистам.

Песков также отметил, что некоторые новые партии выступили на выборах "весьма позитивно", а КПРФ значительно улучшила свои результаты относительно прошлых лет. Но, отметил представитель Кремля, главным предпочтением избирателей по-прежнему остается "Единая Россия", правящая партия страны.

"Это лишний раз показывает конкурентность состоявшихся выборов", - резюмировал Песков.

Как ранее писал сайт kp.ru, партия "Единая Россия" лидирует по результатам обработки 90% итоговых протоколов. Большинство в Госдуме будет за ней, так как она набирает 49,66% голосов избирателей. Далее идут КПРФ - 19,56%, ЛДПР - 7,51%, "Справедливая Россия" - 7,38% и "Новые люди" - 5,33%. Пока только эти пять партий преодолели пятипроцентный барьер в Госдуму. Остальные сделать этого не смогли.