Кабмин Украины продлил коронавирусный карантин до 31 декабря 2021 года

На заседании Кабинета Министров Украины приняли решение о продлении адаптивного карантина Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На заседании Кабинета Министров Украины приняли решение о продлении адаптивного карантина и режима чрезвычайной ситуации до 31 декабря 2021 года. Об этом сообщается на сайте Минздрава Украины.

"В связи с ухудшением эпидемической ситуации правительство на внеочередном заседании приняло решение о продлении действия адаптивного карантина до 31 декабря 2021 года", - говорится в сообщении правительства.

С 22 сентября на Украине введут "желтую зону" карантина по всей стране.

"Желтая" зона предусматривает запреты:

- выходить на улицу без документов, удостоверяющих личность;

- оставлять места самоизоляции;

- проведение массовых мероприятий с участием более чем одного человека в 4 кв. м или наполненностью более 50%;

- посещение учебных заведений, когда на самоизоляции находится более половины учеников;

- посещения посторонними лицами учреждений социальной защиты.

При этом отмечается, что ограничения не будут действовать, если 80% участников массовых мероприятий или сотрудников заведений и учреждений имеют хотя бы одну прививку или действующий (72 часа) негативный результат ПЦР- или экспресс-тестирования.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко отметил, что эпидемическая ситуация на территории Незалежной контролируемая.

“Текущая эпидемическая ситуация контролируемая. Так, мы фиксируем рост количества новых случаев COVID-19, но благодаря вакцинации имеем запас прочности. Медицинская система готова реагировать на новую волну, но лучший способ сохранить свою жизнь и здоровье - прививаться от коронавирусной инфекции при первой возможности”, - заявил министр.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что на Украине зарегистрировали вакцину от коронавирусной инфекции Janssen. До этого на Украине зарегистрировали вакцины от коронавирусной инфекции AstraZeneca, Pfizer и Moderna.

По данным Worldometers, на Украине за весь период пандемии зарегистрировали 2 350 646 случая заражения коронавирусной инфекции. Жертвами инфекции стали 54 919 человек. Выздоровели 2 231 417 пациентов.