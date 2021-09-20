Два грузовых поезда «Русала» столкнулись в Гвинее Фото: соцсети

В Гвинее столкнулись два грузовых поезда, принадлежащих российской компании по производству алюминия «Русал».

Инцидент произошел в ночь на понедельник, 20 сентября, в муниципалитете Матото. По информации гвинейской радиостанции Fim FM, возникли проблемы со связью между поездами, из-за чего машинисты не смогли договориться межу собой. В результате аварии погиб один человек, пятеро были ранены.

Несколько вагонов были повреждены. На месте происшествия работают следователи.

«Русал» работает в Гвинее с 2001 года и владеет там «Компанией бокситов Киндии», и боксито-глиноземным комплексом Friguia. В африканской стране компания разрабатывает крупнейшее в мире месторождения бокситов Диан-Диан.

Как писал сайт kp.ru, в августе 2021 на западе Чехии столкнулись два пассажирских поезда. В результате происшествия погибли два человека, еще 50 получили ранения.