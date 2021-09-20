Матвиенко заявила о намерении расширить электронное голосование в будущем

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко Фото: Артем КИЛЬКИН

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала о планах расширить электронное голосование в будущем. По ее словам, система хорошо себя зарекомендовала в работе на прошедших выборах.

"Мы внедрили в этом году систему дистанционного голосования онлайн в ряде регионов, электронное голосование себя очень хорошо проявило. Мы планируем его в будущем расширять", - приводит слова Валентины Матвиенко РИА Новости.

Эксперимент с электронным голосованием был проведен во время выборов в Госдуму 17-19 сентября 2021 года. В Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской, Ярославской областях, Москве и Севастополе можно было отдать свой голос онлайн, без посещения избирательного участка.

Как ранее писал сайт kp.ru, спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала выборы в 2021 году абсолютно прозрачными. По ее мнению, они показали эффективность избирательного процесса страны.