Суд в Белоруссии приговорил к полутора годам колонии россиянку за клевету на Лукашенко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Суд Московского района Бреста приговорил гражданку России Ирину Викхольм к полутора годам лишения свободы за клевету на президента Белоруссии Александра Лукашенко в своем Twitter по поводу ситуации с самолетом авиакомпании Ryanair.

«Сегодня, 20 сентября, судья огласил приговор: признать виновной по ч. 2 ст. 367 УК РБ («Клевета на президента РБ») и назначить 1 год и 6 месяцев колонии общего режима», — передает Telegram-канал правозащитного центра «Весна. Брест»

Ранее правозащитный центр заявлял, что росинку задержали еще в мае после инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair, однако известно об этом задержании стало только в сентябре. Все это время женщина находилась в брестском СИЗО.

Как сообщалось Викхольм грозит до шести лет лишения свободы в связи с размещением на странице своего Twitter публикации с фотографией белорусского лидера и «клеветнические сведения о совершении им акта терроризма и авиапиратства».