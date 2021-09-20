Путин продлил действие контрсанкций на 2022 год

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В понедельник, 20 сентября, президент России Владимир Путин принял решение о продлении действия контрсанкций до 31 декабря 2022 год. Речь идет о действии отдельных специальных экономических мер против стран, ранее установивших ограничительные меры в отношении Москвы. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Правительству России поручено обеспечить осуществление мер по реализации данного указа российского, а при необходимости внести предложения, которые касаются изменения срока действия указанных контрсанкций.

Напомним, несколько дней назад Европейский союз 15-й раз, одобрили продление персональных санкций против России до 15 марта 2022. Ограничительные меры введены в отношении российских физических лиц и организаций за так называемый «подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины». На сегодняшний день в санкционном списке Евросоюза находится 177 физических и 48 юридических лиц.