Власти Германии выразили соболезнования в связи с трагедией в Перми Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС

Правительство Германии выразило соболезнования родным погибших и пострадавших во время стрельбы в Пермском государственном университете.

Официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт сообщил, что правительство страны «потрясено сообщениями о массовом убийстве в университете в Перми», передает ТАСС.

«Это ужасное преступление…Мы выражаем соболезнования близким погибших и мысленно находимся с ними и теми, кто борется с преодолением последствий», – сказал он.

Как писал сайт kp.ru, 20 сентября около 11 часов по местному времени студент Пермского госуниверситета проник на территорию кампуса вуза с оружием и открыл стрельбу на улице. Часть студентов и преподавателей закрылась в аудиториях, часть эвакуировалась из здания через окна.

Очевидцы трагедии рассказали, что нападавший пришел в университет в полном обмундировании, сначала выстрелил в охранника на входе, а затем открыл стрельбу в холле здания. В Минздраве России уточнили, что в результате инцидента погибли шесть человек, пострадали 24.