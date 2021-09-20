Премьер Польши: кризисом на польско-белорусской границе управляют из России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил Москву в организации кризиса на польско-белорусской границе, при этом не привел никаких конкретных доказательств.

Как сообщил глава польского правительства, с начала августа этого года польские пограничники зарегистрировали примерно 7 тысяч попыток нелегального перехода польско-белорусской границы.

«У нас есть записи камер видеонаблюдения с дронов, где видно, что нелегалы целенаправленно доставляются на границу для дальнейшей переправки на территорию Польши», - отметил польский министр.

Во всем происходящем Моравецкий обвинил Россию. «Никто не верит, что эта самостоятельная акция Лукашенко. Мы знаем, что этой акцией управляют из Москвы», - заявил он.

Накануне в МИД РФ указали на «антироссийские устремления польских властей в различных сферах». Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств Василий Пискарев заявил, что некоторые сообщения Варшавы в отношении Москвы невозможно расценивать «иначе как попытку заработать политические очки и заслужить поощрение у "старших товарищей" из Вашингтона».

Как писал сайт kp.ru, ранее Литва, Латвия и Польша заявляли о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Президент Польши Анджей Дуда объявил чрезвычайное положение у белорусской границы из-за ситуации с мигрантами. Незадолго до этого польские власти объявили о решение построить забор высотой 2,5 метра на польско-белорусской границе.