Доля пожилого населения Японии достигла рекордных 29,1% Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Доля пожилого населения Японии к сентябрю текущего года достигла рекордных 29,1% всех жителей страны.

Как передает японское издание Mainichi со ссылкой на данные национального правительства, пожилые люди, в качестве которых рассматривают граждан от 65 лет, составили 13,6% от всех работающих жителей страны к концу прошлого года. Их число на сентябрь возросло до 36,4 миллиона человек, что на 220 тысяч больше, чем годом ранее.

Соответствующие данные предоставило Министерство внутренних дел и коммуникаций Японии ко Дню пожилых людей, которое сообщает, что страна побила мировой рекорд по старению населения. Второе место занимает Италия, где пожилых людей проживает 23,6% всего населения страны, а тройку замыкает Португалия (23,1%).

В Японии проживает 20,57 миллиона женщин и 15,83 миллиона мужчин в возрасте 65 лет и старше. На конец прошлого года из 9,06 миллиона пожилых граждан страны, имеющих работу, 5,39 миллиона были мужчинами.

Число людей в возрасте 80 лет и старше в Японии составило 12,06 миллиона, что на 460 тысяч больше, чем годом ранее. Количество японцев в возрасте 90 лет и старше достигло 25,9 миллиона, в том числе и 80 тысяч долгожителей.

Согласно прогнозам японского Национального института исследований народонаселения и социального обеспечения, пожилые люди в стране к 2025 году составят 30% от всего населения, а к 2040 году - 35,3%.