Байден заявил, что резко высказался в адрес Путина из-за вопроса интервьюера

Джо Байден Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден заявил, что ранее резкого высказывания в адрес российского лидера Владимира Путина из-за вопроса интервьюера, который вынудил его ответить либо «да», либо «нет». Об этом говорится в новой книге американского журналиста Боба Вудворда «Угроза»,

«Мне задали вопрос. Я ответил. Это было интервью совсем на другую тему», - так Байден объяснил свои слова в разговоре с Путиным, приводит ABC News утверждение из новой книги.

Вудворд также сообщает, что Байден позвонил Путину сразу после своего скандального интервью, в ходе которого утвердительно ответил на вопрос о том, считает ли он российского лидера убийцей. Кроме того, глава Белого дома предложил президенту России лично встретиться.

Напомним, ранее американский президент заявил о якобы вмешательстве в выборы США в минувшем 2020 году, обвинив в этом Москву, а также заявил, что Путин заплатит за это. По его словам, именно российские власти должны «заплатить цену». Путин в ответ на это пожелал Байдену здоровья. Позже российский лидер сообщил о том, что американский лидер позвонил ему после скандального интервью.