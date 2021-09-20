Онищенко предположил, что у напавшего на пермский вуз были подстрекатели Фото: СОЦСЕТИ

Депутат Госдумы, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию в Перми. Парламентарий уверен, что подросток, устроивший стрельбу в вузе, не сам решился на такой поступок, его кто-то подстрекал.

Трагедия в Пермском государственном университете произошла 20 сентября.18-летний Тимур Бекмансуров принес оружие в вуз и открыл стрельбу: 8 человек погибли и 19 ранены.

Нападавший был задержан, он получил ранения при задержании.

Геннадий Онищенко отметил, что «шутинг» – явление пришедшее к нам из США, совсем нехарактерно для нашей страны. Парламентарий уверен, что нашей молодежью пытаются манипулировать в Сети, возможно и пермского подростка кто-то подтолкнул на такой шаг.

- Такое преступление мог совершить только неврастеник, которого наверняка подогревали через интернет при помощи специальных программ, — отметил Онищенко в беседе с ФАН.

Депутат обратил внимание на еще одну проблему: совсем недавно была аналогичная трагедия произошла в казанской школе, а в 2018 году в колледже к Керчи.

В каждом случае речь идет о нарушении безопасности в учебном заведении и это «целиком ответственность руководства и службы безопасности».

- Давно прошли те времена, когда в учебное заведение мог попасть кто угодно. То, что может зайти человек с огнестрельным оружием, это повод для серьезнейшего разбирательства и оргвыводов. Нужно учитывать, что вокруг есть психически неустойчивые граждане, в том числе среди студенчества. Таких нужно брать на особый контроль, - говорит парламентарий.

Что касается конкретного случая, то по мнению Геннадия Онищенко, пермский подросток не был «вполне здоровым мальчиком, который вдруг решил пострелять».

- Наверняка его к этому специально готовили, мотивировали — это очевидно. С ним работали профессионалы, и нам нужно разобраться, кто за этим стоит, — подчеркнул Геннадий Онищенко.

Ранее сообщалось, что нападение произошло утром. Студенты выпрыгивали из окон, чтобы спастись. Стрелка остановил сотрудник ДПС, который одним из первых прибыл на место происшествия. Нападавший, а им оказался студент того же университета, сообщает телеканал "360".