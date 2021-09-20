Станцию метро «Пролетарская» в Москве закрывали из-за задымления Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 20 сентября, в московском метро ненадолго закрывали станцию «Пролетарская» на Таганско-Краснопресненской линии.

Городской департамент транспорта в 17:10 по московскому времени сообщил, что станцию «Пролетарская» закрыли по техническим причинам, а поезда проезжали ее без остановки. В 17:20 департамент заявил, что станция уже открылась и работает в обычном режиме.

«Станция "Пролетарская" снова открыта и работает в обычном режиме. Поезда останавливаются на станции для посадки и высадки», - говорится в заявлении, опубликованном на Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Как сообщал ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, поезда метрополитена проезжали станцию «Пролетарская» без остановки из-за задымления в кабельном коллекторе.

Напомним, накануне на два месяца закрылся вестибюль станции метро «Киевская», где рабочие проведут капитальный ремонт трех эскалаторов.