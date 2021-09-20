Президент Казахстана поздравил Путина с успешным проведением выборов в Госдуму РФ

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора поздравил российского коллегу Владимира Путина с успешным проведением выборов в Госдуму РФ. Об этом в понедельник, 20 сентября, сообщила пресс-служба казахского лидера.

«Касым-Жомарт Токаев поздравил Владимира Путина с успешным проведением выборов в Государственную думу Федерального собрания VIII созыва», - говорится в сообщении пресс-службы, где отметили, что по мнению президента Казахстана, исход выборов имеет важное значение «для укрепления внутриполитической стабильности в России».

Глава Казахстана также выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью людей в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете, которую открыл один из студентов в понедельник, 20 сентября.

Как писал сайт kp.ru, ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что явка на выборах в Госдуму РФ по всей стране составила 51,68%, и это превысило показатель избирательной кампании 2016 года. Как известно, в нижнюю палату парламента пройдут пять партий.