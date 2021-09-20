СК опубликовало видео обысков в квартире пермского стрелка Тимура Бекмансурова Фото: Олег ЗОЛОТО

Следователи проводят обыск в квартире 18-летнего студента Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в Пермском государственном университете в понедельник, 20 сентября.

На кадрах можно увидеть комнату, в которой проживал открывший стрельбу студент. Рядом с кроватью находится оружейный сейф, в котором лежит комплект для чистки стволов. На самой кровати разложены коробки из-под патронов, чехол и подствольный упор.

Напомним, сегодня, 20 сентября, около 11 часов по местному времени студент Пермского госуниверситета проник на территорию кампуса вуза с оружием в руках и открыл стрельбу на улице. Часть студентов и преподавателей скрылась в аудиториях, часть эвакуировалась из здания через окна. В Минздраве России сообщили, что в результате инцидента погибли шесть человек, пострадали 24.