США введут требование о вакцинации для въезжающих в страну совершеннолетних иностранцев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Начиная с ноября текущего года, США введут требование о полной вакцинации от коронавирусной инфекции для въезжающих в страну совершеннолетних иностранцев. Соответствующую информацию подтвердили в Белом доме.

«Сегодня президент США объявил, что с начала ноября США будут требовать от взрослых иностранных граждан, въезжающих в США, быть полностью вакцинированными», - написал на своей странице в Twitter помощник пресс-секретаря Белого дома Кевин Муньос, отметив, что «это строгая мера, нацеленная на то, чтобы остановить распространение COVID-19».

Напомним, 10 сентября президент США Джо Байден подписал указ о новых мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией. По новым правилам, все федеральные служащие и их подрядчики, а также сотрудники крупных компаний и медработники обязаны проходить вакцинацию от COVID-19. Глава Белого дома заявил, что ранее население не поспешило на медицинские процедуры, и теперь вопрос будет решаться правовым путем.

Как писал сайт kp.ru, на этих выходных сотни протестующих собрались на главной площади Нью-Йорка Таймс-сквер, чтобы выразить протест политикой американских властей по обязательной вакцинации от COVID-19.