СБУ заявила о задержании «замдиректора аэропорта Симферополь» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании человека, который, по версии следствия, занимает пост замдиректора аэропорта «Симферополь, а также участвовал в «захвате» авиагавани в период возвращения Крыма в состав России 2014 году. Об этом в понедельник, 20 сентября, сообщила пресс-служба ведомства.

«Контрразведчики СБУ задержали в Херсонской области так называемого заместителя директора захваченного РФ международного аэропорта "Симферополь"», - говорится в заявлении СБУ.

Как заявляет украинская спецслужба, в 2014 году злоумышленник участвовал «захвате» аэропорта и регионального подразделения «Крымаэрорух». Задержанного подозревают по статьям «государственная измена» и «участие в деятельности не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований». В СБУ также заявили, что в виде меры пресечения избрано содержание под стражей.

Напомним, Крым вернулся в состав России по результатам референдума 16 марта 2014 года, когда подавляющее большинство крымчан проголосовали за воссоединение полуострова с РФ.