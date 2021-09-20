Правительство РФ утвердило план по реализации Концепции демографической политики до 2025 года

Михаил Мишустин. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Правительство РФ утвердило план реализации Концепции демографической политики в стране на период до 2025 года. Об этом в понедельник, 20 сентября, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Впервые мы приняли такой комплексный документ. В нем объединены совершенно новые меры и механизмы наряду с уже реализуемыми», - сказал глава правительства в ходе совещания с вице-премьерами.

Мишустин отметил, что улучшение демографической ситуации невозможно без повышения качества и доступности медицинской помощи, а также заботы о старшем поколении. «Поэтому охрана здоровья граждан независимо от их возраста становится определяющей для выполнения поставленных задач», - заявил он.

Всего в документе семь разделов. Уточняется, что один из самых больших посвятили вопросам поддержки семей с детьми и мерам, направленным на увеличение рождаемости. Как сообщается, к 2024 году меры социальной поддержки на основании одного только заявления или без него будут предоставляться 60 процентам семей.

В документе также представлены блоки мероприятий, которые нацелены на снижение материнской и младенческой смертности, а также улучшение репродуктивного здоровья и продвижение традиционных семейных ценностей.