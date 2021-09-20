Минпромторг РФ предложил расширить программу льготного автокредитования Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Министерство промышленности и торговли РФ предложило расширить программу льготного автокредитования, включив в эту программу работников учреждений государственной системы образования. Это следует из проекта постановления, который опубликован в понедельник, 20 сентября, на портале проектов нормативных правовых актов.

«Категории граждан, которые могут претендовать на участие в программе, также предлагается расширить за счет работников учреждений государственной системы образования», - сообщил глава ведомства Денис Мантуров.

На сегодняшний день на льготное автокредитование могут рассчитывать граждане, приобретающие свою первую машину, семьи с одним и более ребенком, а также сотрудники государственных медучреждений и автовладельцы, которые сдают в трейд-ин авто старше шести лет и находящиеся в собственности свыше одного года. Им могут предоставить скидку в 10 процентов, а для жителей ДФО 25 процентов при покупке новой машины российского производства стоимостью до 1,5 миллиона рублей.

Проект постановления предлагает включить в программу льготного автокредитования электромобили российской сборки. Как уточняется, скидка на электромобили составит 25 процентов от общей цены, однако не более 625 тысяч рублей. При этом ограничений на стоимость самого автомобиля не будет.