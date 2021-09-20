Неизвестный открыл стрельбу в школе в Вирджинии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В понедельник, 20 сентября, в школе в городе Ньюпорт-Ньюс штата Вирджиния неизвестный открыл стрельбу. В результате происшествия по меньшей мере два человека получили ранения. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Twitter местной полиции.

Как сообщают правоохранительные органы, пострадавших госпитализировали, на данный момент их жизни ничего не угрожает. Студентов из здания школы эвакуировали и разместили на теннисной площадке. Подробности о подозреваемом пока не приводятся.

Напомним, сегодня, 20 сентября, студент Пермского государственного университета около 11 часов по местному времени проник на территорию кампуса вуза с оружием в руках и открыл стрельбу. Часть студентов и преподавателей скрылась в аудиториях, а часть эвакуировалась из здания через окна. Как сообщили в Министерстве здравоохранения России, в результате инцидента погибли шесть человек, пострадали 24.