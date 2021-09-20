Apple выпустила iOS 15 для смартфонов, планшетов и часов Фото: REUTERS

Компания Apple выпустила публичные версии ОС для смартфонов, планшетов, а также умных часов. Об этом сообщается на сайте корпорации.

Релиз iOS 15, iPadOS 15 и watchOS 8 прошел в один день. Для обновления iPhone, iPad и Apple Watch необходимо войти в настройки устройства, выбрав там соответствующий пункт

Ранее компания уточнила, что iOS 15 будет доступна на смартфонах, получивших поддержку iOS 14. К таким аппаратам относятся актуальные Apple, а также старые телефоны, такие как iPhone 6s, 6s Plus и оригинального iPhone SE.

Новая версия ОС получила обновленный дизайн, режим Focus для концентрации на работе, а также поддержку пространственного аудио и новую систему уведомлений. Операционная система для планшетов приобрела многозадачность, а также виджеты, обновленный браузер Safari и FaceTime с функцией демонстрации экрана.

В watchOS 8 теперь можно создавать циферблаты на основе портретов. Кроме того, появилось приложение «Осознанность» для медитации и функция контроля качества сна.

Напомним, накануне Apple пришлось выпустить экстренное обновление из-за новой шпионской программы.