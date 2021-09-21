Посольство России в Вашингтоне потребовало от США объяснений по поводу кибератак во время выборов в Госдуму

Посольство России в Вашингтоне Фото: REUTERS

Посольство России в Вашингтоне потребовало от американских властей объяснений по поводу кибератак на сайт Центризбиркома во время голосования на выборах в Госдуму.

В заявлении российской дипломатической миссии, опубликованном на странице ведомства в Facebook, отмечается, что «в ходе нынешних выборов Центризбирком столкнулся с беспрецедентным количеством кибератак», причем половина из них была осуществлена именно с территории США, а «цель таких взломов – дискредитация нашей избирательной системы».

«Хотелось бы получить от американской стороны исчерпывающие разъяснения на этот счет», - подчеркнули российские дипломаты.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее о кибератаках на сайт Центрального избирательного комитета сообщила глава ЦИК Элла Памфилова, отметив, что раньше такого количества хакерских атак еще никогда не было. Массовые кибератаки во время выборов в Госдуму совершались и на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

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