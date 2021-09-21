Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
В мире21 сентября 2021 6:54

В МИД Пакистана заявили, что в Афганистане удалось предотвратить гражданскую войну

По словам пакистанского министра иностранных дел, «все ожидали, что ситуация будет развиваться по-другому»
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши

Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши заявил, что на сегодняшний день в Афганистане удалось предотвратить гражданскую войну. Он отметил, что «все ожидали, что ситуация будет развиваться по-другому», однако худшие прогнозы различных политических экспертов не сбылись.

«Не было кровопролития, гражданскую войну на данный момент удалось предотвратить, массовый исход людей из страны не произошел», - сказал глава пакистанского МИД.