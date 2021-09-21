Последние новости на утро 21 сентября 2021: Европе предрекли «ценовое цунами» на газовом рынке из-за «Северного потока — 2»

«КП» – о последних новостях на утро 21 сентября 2021 года Фото: REUTERS

Последние новости на утро 21 сентября 2021 года. Словацкий эксперт в области энергетики Карел Гирман, который ранее входил в число советников при правительстве Украины, заявил, что с наступлением холодов Европу ожидает «ценовое цунами» на газовом рынке из-за российского газопровода «Северный поток — 2». Таким мнением аналитик поделился в интервью газете DenníkN, отметив, что «ценовое цунами» в европейских странах «в полный рост поднимется» уже в ближайшие месяцы, и потребителям из Евросоюза придется «очень дорого заплатить» за этот проект.