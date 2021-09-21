Траур из-за смерти экс-президента Алжира Бутефлики объявлен на Кубе

Похороны Абдельазиза Бутефлики Фото: REUTERS

Власти Кубы приняли решение объявить траур в стране в связи со смертью экс-президента Алжира Абдельазиза Бутефлики. Как сообщает агентство Prensa Latina, траур действует 21 сентября до с 6:00 полуночи.

Бутефлика активно сотрудничал с лидером Кубинской революции Фиделем Кастро, и был награжден высшей наградой республики – Орденом имени Хосе Марти.

Как ранее писал сайт kp.ru, бывший глава государства скончался в пятницу, 18 сентября, на 84 году жизни. Абдельазиза Бутефлику избрали на пост президента Алжира в 1999 году. После этого он еще трижды выигрывал выборы на пост руководителя страны.

Политологи связывают с его именем выход государства из кровопролитной гражданской войны, которую нарекли "черным десятилетием". При Бутефлике в 2005 году на общегосударственном референдуме была принята Хартия за мир и нацпримирение, в целом положившая конец кровопролитному конфликту внутри страны.