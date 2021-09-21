Климкин предрек "жесткую волну дестабилизации Украины" после выборов в России

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Страны Евросоюза признают выборы в России, так как заинтересованы в диалоге с президентом страны Владимиром Путиным по ряду значимых вопросов, написал на своей странице в социальной сети Facebook бывший глава МИД Украины Павел Климкин.

В числе проблем, которые Европа планирует решать при поддержке российских властей, Климкин назвал ситуацию в Афганистане, отношения с Китаем и рекордные цены на газ.

"Все это дает Путину возможность после проведенных "выборов" начать новую, гораздо более последовательную и жесткую волну дестабилизации Украины", - спрогнозировал Климкин.

Россия неоднократно подчеркивала, что никакой агрессии в отношении соседнего государства у властей страны нет. В российском парламенте подобные обвинения называют фантазией киевских чиновников.

Напомним, МИД Украины распространил заявление с призывом к западным партнерам усилить давление на Россию из-за проведения выборов в Крыму. В частности, украинские дипломаты предложили признать восьмой созыв Госдумы "нелегитимным".

В ответ Наталья Поклонская заявила, что подобные заявления украинской власти "являются оправданием преступлений своих предшественников 2014 года по развалу и продаже Украины и никакого здравого смысла не имеют".