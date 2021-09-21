Треть детских площадок в России признаны потенциально опасными

33% проверенных площадок признаны как потенциально опасные для детей / Фото: ОНФ в Коми

Треть детских площадок в России, проверенных Общероссийским народным фронтом (ОНФ), оказались потенциально опасными. Об этом сообщает газета "Известия". В общей сложности активисты организации осмотрели 2,1 тысячу объектов в 572 городах РФ.

"По итогам проведенных рейдов 1/3 детских и спортивных площадок (696 объекта, 33%) были признаны как потенциально опасные для детей", - подчеркнули в ОНФ.

В числе проблем назвали неисправные скамьи и качели, отсутствие ограждений, пришедший в негодность из-за коррозии металл, выступающая арматура, ненадежное крепление конструкций, мусор, аварийные деревья и посторонние элементы на территории.

В пяти регионах доля потенциально опасных детских площадок составила 70% и выше. Это Брянская область (85,7%), Хабаровский край (83,9%), Республика Адыгея (75%), Липецкая (73,7%) и Волгоградская (70%) области.

Как писал сайт kp.ru, в пятницу, 17 сентября, доследственная проверка организована по размещенной в сети информации о травмировании ребенка в детсаду Московского района Нижнего Новгорода. По словам местной жительницы, площадка находится в ненормативном состоянии, и заведующая детсадом обращалась в различные инстанции.