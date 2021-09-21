Экс-депутат Рады обвинил Зеленского в высоких ценах на газ, которые "поставят Украину на колени"

Вина за высокие цены на газ лежит на Зеленском, считает Мусаев Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский несет ответственность за высокие цены на газ для жителей страны, так как имел возможность закупить голубое топливо в пять раз дешевле текущей рыночной цены. Об этом заявил в эфире телеканала "НАШ" бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев.

"Сегодня газ уже за 800 долларов. А можно задать вопрос Нафтогазу, Витренко, Зеленскому, Шмыгалю, - уточнил Мураев. - Чем они думали? Почему мы будем теперь покупать по цене, которая поставит на колени всю нашу промышленность и население?".

По его словам, Киеву предлагали прямой контракт на газ с ценой на уровне 175 долларов за кубометр, но власти Украины ответили отказом. Теперь же ей необходимо закупить еще примерно 10 млрд кубометров, только уже по рыночной цене в 800 долларов.

Мураев назвал такую политику "глупой, псевдопатриотической, недальновидной, непрагматичной и неэгоцентричной".

Как ранее писал сайт kp.ru, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер на годовом общем собрании Международного делового конгресса в пятницу, 17 сентября, спрогнозировал, что цены на газ в Европе, скорее всего, продолжат бить рекорды. По его словам, это связано с крупным отставанием закачки газа в европейские хранилища, которое достигло 22,9 млрд кубометров.