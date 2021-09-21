МХАТ им. Горького представит премьеру спектакля «Розовое платье»

Наташе Прозоровой давно за 50, она моет полы в театре и иногда с улыбкой вспоминает розовое платье, которое, как девичьи грезы, растаяло где-то там, за кровавым восходом новой эры. Фото предоставлено пресс-службой МХАТ им. Горького

МХАТ им. М. Горького 8 октября 2021 года представит своим премьеру спектакля «Розовое платье» в постановке Эдуарда Боякова. Как рассказали в пресс-службе театра, это сиквел пьесы А.П Чехова «Три сестры» и продолжение легендарного спектакля Немировича-Данченко, действие которого происходит в советской России.

Главная героиня – Наташа Прозорова, которую сыграет артистка Ирина Линдт, – простая русская женщина, которая не смогла вписать себя в свои мечты, прожила не свою жизнь, но выстояла, не согнулась и ни о чем не жалеет. Наташе давно за 50, она моет полы в театре и иногда с улыбкой вспоминает чудесное розовое платье с зеленым пояском, которое, как девичьи грезы, растаяло где-то там, за кровавым восходом новой эры.

«С одной стороны, это современная пьеса современного автора, с другой – концептуальный тандем, который наша постановка образует вместе с реконструкцией спектакля «Три сестры» Немировича-Данченко. И наша работа над «Розовым платьем» – это продолжение работы над «Тремя сестрами», - говорит режиссер-постановщик спектакля, художественный руководитель МХАТ им. Горького Эдуард Бояков.

Он отметил, что Наташа у Чехова – чудовище: она выгнала Ирину из своей комнаты, чтобы сделать там детскую, прибрала себе деньги, которые ее муж Андрей Прозоров получил, заложив общий дом, изменяет мужу и помыкает прислугой. Устами Андрея Чехов выносит своей героине приговор: «Шершавое животное».

«Драматург Наталия Мошина, с которой мы работаем не первый сезон, сделала невероятное. Она, не нарушая ничего по отношению к пьесе «Три сестры», ничего не переделывая, не допуская постмодернистского издевательства над сюжетом и персонажами, оставаясь абсолютно тактичной, выдержав настроение и чеховскую драматургическую ткань, показала Наташу с другой стороны. В итоге мы видим драматическую и даже трагическую судьбу», - рассказал Эдуард Бояков.

В театре отмечают, что в этой постановке многое необычно ночное время показа, таинственная связь с самой известной чеховской пьесой и декорации легендарного спектакля Немировича-Данченко «Три сестры».

За полтора часа представления перед зрителем развернется глубокое психологическое исследование человека, но вместе с тем и романтическое расширение драматургического горизонта истории о трех сестрах, которые вздыхали о Москве и желали знать, зачем родятся дети. Спектакль расскажет, что стало с ними и Наташей после революций и гражданской войны, в самом начале сталинской эпохи, а также что на самом происходило тогда, в дореволюционном губернском городе, где героиня впервые увидела Прозоровых в ложе театра. И когда в Наташе умерла окрыленная и влюбленная барышня в розовом платье.