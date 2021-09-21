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В мире21 сентября 2021 10:09

Неудачная попытка госпереворота совершена в Судане

Ситуация находится под контролем регулярных войск
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Ситуацию держат под контролем регулярные войска государства

Ситуацию держат под контролем регулярные войска государства

Фото: REUTERS

В Судане произошла неудачная попытка государственного переворота, сообщает телеканал "Аль-Арабия".

По данным журналистов, сейчас ситуация находится под контролем регулярных войск страны. На улицы Хартума выехали танки. Кроме того, военные временно перекрывали все мосты через реку Нил.

Власти страны по государственному телевидению обратились к народу с призывом "защитить страну и переходный период". Они также объявили, что правительство и члены совета "работают в штатном режиме".

По информации журналистов, госпереворот пытались осуществить сторонники режима экс-президента Омара аль-Башира. Они хотели захватить контроль над государственной радиостанцией, но им это не удалось. Известно о задержании нескольких офицеров бронетанковых войск.

Как ранее писал сайт kp.ru, власти Судана предложили внести правки в соглашение о строительстве российской военно-морской базы в Порт-Судане, расположенном на берегу Красного моря.