Ежемесячно мошенники воруют почти тысячу телефонных номеров россиян Фото: Shutterstock

В России набирает популярность кража SIM-карт по поддельным доверенностям. За последний год число таких случаев выросло вдвое. Ежемесячно совершается кража порядка тысячи номеров.

- В первой половине 2020 года в России ежемесячно фиксировалось около 500 инцидентов. Злоумышленники получают по поддельным доверенностям копии SIM-карт в салонах связи – рассказывает "Известиям" аналитик компании – разработчика ПО для информационной безопасности ESET Станислав Жураковский.

Украденный номер дает злоумышленникам доступ к социальным сетям, мессенджерам, банковским счетам жертвы. Но обезопасить себя от кражи персональных данных все же можно.

Руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров подтверждает, что спрос на дубликаты SIM-карт на огромный. Ежемесячно на форумах в даркнете размещается 200–300 объявлений об их покупке.

Крупнейшие операторы сотовой связи тоже в курсе проблемы, но заверяют, что принимают меры, которые помогут обезопасить клиента.

В МТС отметили, что замена по доверенности возможна только в том случае, если бумага удостоверено нотариально.

"Билайн" производит замену только в офисе, после успешной идентификации ее владельца. Представитель сотового оператора так же отметил, что владелец номера может установить универсальный пароль на обслуживание и тогда никто не сможет без него совершить никаких операций с номером.