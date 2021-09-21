В хабаровском краевом центре онкологии установят линейный ускоритель нового типа

Планируется, что за 2 смены специфическое лечение смогут получать до 100 пациентов. Фото: Фабрика радиотерапевтической техники.

Хабаровский краевой центр онкологии получит новейший ускоритель линейного типа. В медучреждении его планируют установить до конца 2021 года. Обошлось оборудование в 200 млн рублей, средства на его закупку были выделены рамках нацпроекта по борьбе с онкологическими заболеваниями.

Линейный ускоритель – это устройство, которое чаще всего используется для проведения наружной радиотерапии при злокачественных новообразованиях любых тканей и органов. Оно обеспечивает доставку к опухоли потоков фотонов. При этом повреждаются клетки новообразования, а окружающие здоровые ткани остаются в неприкосновенности.

– Линейный ускоритель туннельного типа, категории Elite – это система оборудования, по внешнему виду похожая на компьютерный томограф. Пациент ложится на кушетку, происходит мгновенный снимок, аппарат «запоминает» положение человека. Используется система коллиматора – мелких лепестков, которые закрывают здоровые ткани. Пучок фотона воздействует только на злокачественное образование, которое зафиксировал компьютерный томограф. Также лечение смогут проходить и дети. Наши врачи регулярно повышают квалификацию, а в ближайшее время отправятся на учебу в Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, – рассказал главный врач Краевого клинического центра онкологии Евгений Шапиро.

Краевой центр онкологии первым в России закупит такую современную систему. Ранее для лечения злокачественных образований в медицинском учреждении региона подобных аппаратов не было.