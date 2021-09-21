Путин поздравил власти Армении с 30-летием провозглашения независимости республики Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поздравил президента и премьер-министра Армении Армена Саркисяна и Никола Пашиняна с 30-летием провозглашения независимости республики.

«Отношения с Арменией основываются на добрых традициях дружбы, культурной и духовной близости. Их дальнейшее развитие в духе союзничества, несомненно, отвечает коренным интересам наших братских народов», – приводится текст телеграммы на сайте Кремля.

Как отметил Путин, между Россией и Арменией сложилось тесное сотрудничество, в том числе в рамках Евразийского экономического сообщества, Организации договора о коллективной безопасности и Содружества независимых государств.

Напомним, ранее Пашинян заявлял, что стратегический союз Москвы и Еревана является важнейшим гарантом безопасности Армении.

Как писал сайт kp.ru, в июле 2021 президент России принял премьера Армении в Кремле.