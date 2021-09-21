Немецкий политолог назвал любые попытки остановить "Северный поток-2" "безумным шагом" для Германии

Любые попытки остановить запуск газопровода "Северный поток – 2" обернутся огромными компенсациями в пользу России. Фото: REUTERS

Любые попытки остановить запуск газопровода "Северный поток – 2" обернутся огромными компенсациями в пользу России, отметил в интервью Sputnik немецкий политолог Александр Рар.

Он считает, что таких решений не примут в любом случае, даже если к власти придет представитель партии "Зеленых", которые выступают против проекта "Газпрома".

"Такой безумный шаг, в первую очередь, навредит самой Германии", - подчеркнул Рар.

По его словам, в правительстве достаточно разумных людей, которые смогут объяснить любому "зеленому" министру, что "газовая война" с Россией - это сумасшедшая идея.

Как ранее писал сайт kp.ru, зампредседателя немецкой партии "Зеленые" Оливер Кришер выразил недовольство решением правительства ФРГ по выдаче "Северному потоку - 2" разрешения на эксплуатацию. По мнению Кришера, в перспективе это грозит исками о возмещении убытков, так как после выборов в бундестаг "зеленые" хотят отсрочить запуск магистрали.