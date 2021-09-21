В Москве 80% квартир в новостройках продается с отделкой Фото: Евгения ГУСЕВА

На рынке массовых новостроек Москвы увеличилась доля квартир с отделкой. Впервые рынок данных объектов возрос до 80%.

По итогам августа застройщики выставили на продажу 16,3 тысяч квартир. Из них с полной отделкой: объектов с полной отделкой оказалось 11,7 тыс., а с предчистовой - 1,6 тысяч.

Максимальный объем рынка приходится на жилье с отделкой – суммарно 82%. Для сравнения, годом ранее этот показатель был на отметке в 70%. И только 3 тысячи квартир в новостройках продаются полностью без отделки – это 18%. Об этом сообщают аналитики компании «Метриум».

- Спрос на объекты с отделкой стабильно растет. В основном новостройки приобретаются в кредит и людям выгоднее брать жилье с готовым или предчистовым ремонтом, а не тратить время и дополнительные средства на поиск мастеров, - рассказал «Известиям» генеральный директор девелоперской компании «СМУ-6 Инвестиции» Алексей Перлин.

А вот в новостройках бизнес-класса потенциальные покупатели делают ставку на собственные планировочные и дизайнерские решения.

Ранее эксперты рынка недвижимости отметили, что пандемия обвалила спрос на жилье в Европе и Азии, а вот в России обратная тенденция. Россияне наоборот принялись скупать недвижимость в кризис, сообщает телеканал "360".