Итоги выборов: В Госдуму-2021 прошли представители восьми партий

В нижнюю палату парламента прошли представители восьми партий Фото: REUTERS

Кандидаты от восьми партий прошли в Государственную думу восьмого созыва по результатам голосования. Это следует из данных Центризбиркома об итогах выборов после подсчета 100% протоколов избирательных комиссий.

Пять партий, которые проходят в Государственную Думу по спискам партий:

- «Единая Россия» 49,82%

- КПРФ 18,93%

- ЛДПР 7,55%

- «Справедливая Россия» 7,46%

- «Новые люди» 5,32%

К этим пяти партиям добавились по одному представителю "Гражданской платформы", Партии Роста и "Родины", которые победили на одномандатных округах.

Также в нижней палате парламента будут пять самовыдвиженцев:

- координатор поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Олег Леонов;

- телеведущий Анатолий Вассерман;

- актер Дмитрий Певцов;

- Владислав Резник (по одномандатному округу в Республике Адыгея);

- Леонид Бабашов (по одномандатному округу в Крыму).

Как ранее писал сайт kp.ru, выборы в Госдуму проходили в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. За места в нижней палате парламента боролись 14 партий. Одновременно с этими выборами шли прямые выборы глав девяти российских субъектов, а также 39 региональных парламентов.