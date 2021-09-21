Советник Байдена предупредил о дефиците газа в Европе из-за небольших поставок из России Фото: REUTERS

Некоторые страны Европы рискуют столкнуться с рисками дефицита газа, поскольку текущие объемы поставок голубого топлива из России низкие, заявил старший советник президента Соединенных Штатов по энергетической безопасности Амос Хохштейн.

Как сообщил помощник Джо Байдена в эфире Bloomberg TV, по данным США, европейские газохранилища имеют мало запасов, поставки же газа из России небольшие в сравнении с прошлыми годами. Хохштейн считает, что в случае холодной зимы некоторые страны Европы смогут закупить необходимые объемы топлива по более высокой цене, тогда как другие будут вынуждены обходиться тем, что есть, и «выделять газ по норме».

По мнению советника президента США, у «Газпрома» имеются большие возможности поставок газа, поэтому отказа российского холдинга увеличивать транзит через Украину связан с «Северным потоком – 2». Россия, заявил Хохштейн, хочет использовать «газовый кризис» в Европе в пользу нового газопровода.

Как писал сайт kp.ru, ранее словацкий эксперт в области энергетики Карел Гирман, который ранее входил в число советников при правительстве Украины, заявил, что с наступлением холодов Европу ожидает «ценовое цунами» из-за российского газопровода «Северный поток — 2».