Министр Фальков лично поблагодарил полицейского, который обезвредил стрелявшего в пермском вузе студента Фото: Telegram-канал правительства РФ

Министр высшего образования и науки РФ Валерий Фальков провел встречу с младшим лейтенантом полиции Константином Калининым, который обезвредил студента, устроившего стрельбу в Пермском государственном университете.

«Понимаю, что во многом определяющей была ваша профессиональная и человеческая позиция», – приводи слова Фалькова Telegram-канал правительства России.

Как отметил глава Минобрнауки, профессиональные действия Калинина и его напарника Владимира Макарова позволили предотвратить еще большие жертвы.

Напомним, напавшего на университет в Перми студента обезвредил сотрудник ДПС Константин Калинин, который был в первом экипаже, прибывшим на место стрельбы. Он стал стал первым, кто вошел в здание вуза. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев решил внести президенту России представления о награждении Калинина и Макарова государственными наградами.

Как писал сайт kp.ru, утром в понедельник, 20 сентября, 18-летний студент первого курса ПГНИУ Тимур Бекмансуров явился в университет с оружием и открыл огонь по людям. Чтобы спастись, студенты выпрыгивали из окон. Стрелка остановил сотрудник ДПС, который одним из первых прибыл на место происшествия. Нападавший находится в больнице.