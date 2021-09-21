Эксперт назвал май самым неудачным месяцем для отпуска в 2022 году

Отпуск в июне финансово выгоднее, чем в мае Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Брать отпуск в мае финансово невыгодно, рассказала РИА Новости старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Института права и национальной безопасности РАНХиГС Татьяна Голубева.

"Самыми выгодными месяцами для отпусков в 2022 году будут апрель и июнь, - уточнила Голубева. - Отдыхать дополнительно в январе нет смысла — нас и так ждут оплачиваемые длинные новогодние выходные. Брать отпуск между майскими праздниками финансово невыгодно".

Завкафедрой трудового права и права соцобеспечения НИУ ВШЭ Марина Буянова добавила, что не лучшим решением будет также наложение отпуска на новогодние каникулы, так как не все они считаются праздничными днями, следовательно, отпуск не будет за счет них продлен.

По словам Буяновой, для получения большого количества дней отдыха лучше выбрать вариант с отпуском в конце декабря перед каникулами либо в середине января сразу после праздников.

Напомним, работники в России имеют право на несколько видов отпусков в зависимости от ситуации: основной ежегодный, дополнительный, отпуск без сохранения заработной платы, по беременности и родам, по уходу за ребенком, учебный. Это право закреплено в Трудовом кодексе РФ. Каждый из видов отдыха имеет свои особенности, а их продолжительность зависит от многих факторов. О них можно узнать в материале kp.ru.