Президент Сальвадора назвал себя "диктатором" после протестов против криптовалют

Президент Сальвадора Найиб Букеле изменил описание своего Twitter на "диктатор Сальвадора".

Пользователи сети предполагают, что президент сам сменил статус, отреагировав на хештег #BukeleDictador, который запустили в сети критики главы государства. Отмечается, что президента могли взломать.

В сентябре в стране прогремели массовые протесты после признания биткоина законным платежным средством на территории страны. Протестующие несли плакаты с надписями "Нет диктатуре!".

Как сообщал сайт KP.ru, Сальвадор стал первым государством в мире, которое узаконило биткойн как платежное средство. Кроме того, правительство собирается создать официальный криптокошелек, и будет хранить в нем биткоины на сумму в 150 миллионов долларов в трастовом фонде на базе Банка развития Сальвадора, чтобы гарантировать возможность автоматического и мгновенного обмена BTC на американский доллар.